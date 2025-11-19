Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Giallo Zafferano insieme per la promozione della cucina italiana

È iniziata la decima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, la più longeva rassegna di promozione integrata del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), dedicata alla valorizzazione del patrimonio gastronomico italiano. L’edizione 2025 si è aperta a Los Angeles con una serata evento organizzata dal MAECI in collaborazione con GialloZafferano, food media brand leader in Italia e ambasciatore della cucina italiana nel mondo. UNA COLLABORAZIONE STRATEGICA PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY. La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per la diplomazia culturale ed economica italiana, contribuendo alla promozione del Made in Italy nel settore agroalimentare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Giallo Zafferano insieme per la promozione della cucina italiana

