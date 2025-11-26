26 novembre Nostra Signora di Soufanieh | le mani della veggente trasudano olio miracoloso

Oltre quarant’anni fa la Madonna apparve in Siria, a Soufanieh. Le apparizioni furono precedute e accompagnate dall’inspiegabile trasudazione di olio miracoloso dalle mani della giovane veggente e da un’icona della Vergine di Kazan. Ancora oggi, il 26 novembre iniziano le celebrazioni per l’anniversario annuale delle apparizioni di Nostra Signora di Soufanieh, con una Messa alla. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

