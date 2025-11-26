26 novembre Nostra Signora di Soufanieh | le mani della veggente trasudano olio miracoloso
Oltre quarant’anni fa la Madonna apparve in Siria, a Soufanieh. Le apparizioni furono precedute e accompagnate dall’inspiegabile trasudazione di olio miracoloso dalle mani della giovane veggente e da un’icona della Vergine di Kazan. Ancora oggi, il 26 novembre iniziano le celebrazioni per l’anniversario annuale delle apparizioni di Nostra Signora di Soufanieh, con una Messa alla. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Menù pranzo di mercoledì 26 novembre ? ? ? ti aspettiamo con la nostra proposta ampia e sfiziosa Per prenotazioni chiamare il 0331 177 3310 Ci trovi in Via F. Turati, 52, 20023 Cerro Maggiore MI all'interno del centro commerciale Move- - facebook.com Vai su Facebook
26 novembre, Nostra Signora di Soufanieh: le mani della veggente trasudano olio miracoloso - Nostra Signora di Soufanieh è legata ad avvenimenti straordinari, la duplice trasudazione di olio e la miracolosa guarigione. lalucedimaria.it scrive
24 novembre: Nostra Signora di Myans e il Santuario miracolosamente scampato al “grande scivolamento” delle Alpi - La devozione a Nostra Signora di Myans è legata allo straordinario miracolo, durante il più grande disastro naturale alpino di sempre. Come scrive lalucedimaria.it