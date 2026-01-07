Lo facevano mentre i ragazzi bruciavano Crans-Montana scoperta sui proprietari del locale grazie alle telecamere

La tragedia di Crans-Montana ha segnato profondamente l’opinione pubblica. Le indagini si concentrano ora sui proprietari del locale, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Mentre si cerca di ricostruire con precisione quanto accaduto, resta importante fare chiarezza sulle responsabilità e sui fatti di quella notte, per comprendere le dinamiche e garantire giustizia.

Una notte di festa, la musica alta, i brindisi di Capodanno. Poi il buio, il fumo, le urla. Mentre l'Europa si sveglia ancora sconvolta dalla strage di Crans-Montana, le domande diventano sempre più pesanti: chi era lì, cosa ha fatto davvero in quei minuti in cui i ragazzi cercavano una via di fuga? Ora a parlare non sono più solo i superstiti, i familiari delle vittime o gli inquirenti. A parlare sono le telecamere di sorveglianza, quelle appese ai lampioni e all'interno del Le Constellation, il locale diventato in pochi istanti una trappola di fuoco. E da quei filmati, secondo quanto rivelato da Repubblica, emergono particolari che gelano il sangue. Come rivelato da Repubblica, alcune telecamere di sorveglianza, installate su due ...

