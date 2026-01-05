Perché non possono essere arrestati Crans-Montana la scoperta sui proprietari del Le Constellation

Dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, le autorità continuano le indagini sui proprietari del “Le Constellation”. La vicenda ha sollevato molte questioni legali e di responsabilità, con i primi aspetti giuridici ancora in fase di definizione. Questo articolo approfondisce le ragioni per cui, al momento, non è possibile procedere con l’arresto dei soggetti coinvolti, analizzando gli sviluppi dell’indagine in corso.

A distanza di giorni dalla tragedia che ha segnato il Capodanno nella località alpina di Crans-Montana, il lavoro degli inquirenti prosegue mentre si definiscono i primi confini giuridici dell’inchiesta. Nonostante il bilancio drammatico, con 40 vittime e circa 120 feriti, non ci sono al momento i presupposti per procedere con l’arresto dei gestori del locale Le Constellation. A chiarirlo è stata la procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, che ha messo nero su bianco lo stato dell’indagine condotta insieme alla polizia cantonale. Nel documento si sottolinea come, allo stato attuale, «non vi è alcun sospetto che gli indagati intendano eludere il procedimento penale o la pena prevista tramite la fuga». 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

