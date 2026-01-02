Crans-Montana il mistero sui proprietari del locale | Sparito tutto dai social

A Crans-Montana, il locale “Le Constellation” è al centro di un mistero riguardo ai proprietari, scomparsi dai social. Dopo l’incidente di San Silvestro che ha provocato un incendio e numerose esplosioni, l’attenzione si concentra anche sulla gestione e sulla comunicazione legata alla tragedia. Questa situazione solleva domande sulla trasparenza e sulla provenienza del locale, in un contesto già segnato dalla grave perdita di vite umane.

Dopo la tragedia di Crans-Montana, località sciistica svizzera dove la notte di San Silvestro un incendio e una serie di esplosioni hanno distrutto il locale " Le Constellation " e causato la morte di 47 giovanissimi, per ora (e si spera non se ne aggiungano altri), oltre ad un centinaio di feriti. Si cerca di capire qual è stata la causa del disastro e di questo si discute a "Quarto Grado", programma di approfondimento giornalistico dedicato ai casi della cronaca recente. L'inviato della trasmissione riferisce in diretta che, il giorno dopo la tragedia, sarebbero spariti i profili social dei proprietari del locale notturno.

