LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA | alle 18 | 15 la 2^ manche Anna Trocker al comando! Altra uscita per D’Antonio

Segui in diretta la seconda manche del Gigante Nor-Am di Tremblant 2026, in programma oggi alle 18:15. Anna Trocker si presenta in testa, mentre D’Antonio ha avuto un’uscita. Aggiorna la diretta per tutte le ultime notizie e i pettorali di partenza, disponibili dalle 17:00. Restate con noi per seguire l’evento in tempo reale e avere tutte le informazioni aggiornate.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 17:00 L’inizio della seconda manche slitta alle ore 18:15. Si chiude qui la Diretta LIVE della prima manche dello slalom gigante di Nor-Am Cup da Mount Tremblant (CAN): alle 8.00 la seconda e decisiva prova. Un arrivederci sportivo! 15:55 Esce dopo il primo settore da +0?83 di ritardo Pizzinato, riepiloghiamo quindi i risultati parziali della prima manche. Anna Trocker (ITA) 1’06?42. Justine Lamontagne (CAN) +0?23. Franziska Gritsch (AUT) +0?94. Logan Grosdidier (USA) +1?18. Francesca Fanti (ITA) +1?19. 10. Giorgia Collomb (ITA) +1?93 DNF Giada D’Antonio (ITA) DNF Cecilia Pizzinato (ITA) 15:53 Pausa prima della partenza di Cecilia Pizzinato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: alle 18:15 la 2^ manche, Anna Trocker al comando! Altra uscita per D’Antonio Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: Anna Trocker al comando! Altra uscita per D’Antonio Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: alle 15.00 la prima manche con D’Antonio e Trocker Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Rast trionfa su Scheib. Top10 Della Mea, super rimonta di Goggia; Sci alpino. Slalom di Semmering: trionfa Mikaela Shiffrin, vittoria numero 106 - La classifica della coppa del Mondo di slalom:; Rast vince il gigante, Della Mea 10^ e Goggia 11^; Rivivi il LIVE! Goggia rimonta e sfiora la top-10 in gigante, vince Rast. LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: giornata storta per le azzurre. Fuori Trocker, D’Antonio e Collomb - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PAOLO DE CHIESA: "UNA FORZATURA MANDARE D'ANTONIO E TROCKER IN NOR- oasport.it LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: D’Antonio e Trocker per il riscatto in gara-2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dello Slalom Gigante di Mount ... oasport.it LIVE! Gigante femminile Kranjska Gora, diretta scritta Coppa del Mondo: Scheib contro Hector, Robinson e Shiffrin, Goggia e Della Mea per stupire - La diretta scritta del gigante femminile di Kranjska Gora, sesta prova stagionale di Coppa del Mondo 2025- eurosport.it

