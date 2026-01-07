LIVE Musetti-Etcheverry 2-3 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | nuovo break di vantaggio per l’argentino

Segui in tempo reale il match tra Musetti ed Etcheverry, valido per l’ATP di Hong Kong 2026. Aggiornamenti continui sul punteggio e sulle azioni più significative, con focus sullo sviluppo del set e le strategie dei giocatori. Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti e analisi della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 In rete il dritto del toscano. Seconda. 30-30 Ottima spinta dal lato del rovescio per l’argentino, che costringe Musetti all’errore. 15-30 Smash vincente di Etcheverry. 0-30 Finisce in corridoio il dritto di Etcheverry in uscita dal servizio. 0-15 Perfetto recupero di Musetti sulla palla corta dell’argentino, assolutamente rivedibile. 2-3 BREAK ETCHEVERRY. Questa volta non sbaglia a rete l’argentino. Secondo servizio perso del set per Musetti. Seconda importante. 30-40 La prima delle due palle break se ne va con il servizio vincente! 15-40 Spinge benissimo Etcheverry, con Musetti che ancora volta cerca un attacco in controtempo a rete che però non è incisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Etcheverry 2-3, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: nuovo break di vantaggio per l’argentino Leggi anche: LIVE Musetti-Etcheverry 2-1, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: immediato contro break dell’azzurro che ora è in vantaggio Leggi anche: LIVE Musetti-Etcheverry 0-1, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: subito un break di svantaggio per l’azzurro Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: debutto stagionale in singolare; Musetti-Etcheverry all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming; Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming; Atp Hong Kong, il tabellone: ci sono Musetti e Sonego. LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: debutto stagionale in singolare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo ... oasport.it Musetti-Etcheverry all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming - L'azzurro si appresta al debutto all'Atp 250 di Hong Kong contro l'argentino Tomas Etcheverry, n. sport.sky.it

Su Sky sta per cominciare primo match del 2026 di #musetti che sfida #etcheverry #HongKong x.com

Juncheng Shang al rientro batte Comesaña. Etcheverry sotto 0-2 nei precedenti con Lorenzo Musetti - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.