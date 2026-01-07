LIVE Musetti-Etcheverry 0-1 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | subito un break di svantaggio per l’azzurro

Segui in tempo reale il match tra Musetti ed Etcheverry all’ATP di Hong Kong 2026. Dopo un primo break a favore dell’argentino, il torneo prosegue con azioni intense e punti decisivi. Resta aggiornato su punteggi, scambi e sviluppi del match. Clicca qui per la diretta completa e le ultime novità sul confronto tra i due tennisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla, importante. 30-30 Ace dell’argentino. 15-30 Servizio e dritto di Etcheverry. 0-30 Risposta profondissima e dritto vincente per l’azzurro! Seconda. 0-15 Dritto perfetto in lungolinea di Musetti che l’argentino manda in rete! Seconda palla ad inizio game per Etcheverry. 0-1 BREAK ETCHEVERRY. Sembrava essere partito bene al servizio Musetti, ma le troppe seconde e il doppio fallo finale consegnano il game all’argentino che ha impostato un match aggressivo. Ancora seconda. 40-A In corridoio il dritto di Musetti, secondo errore con questo colpo e prima palla break per l’argentino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Etcheverry 0-1, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: subito un break di svantaggio per l’azzurro Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 6-5, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: break azzurro nel 1° set Leggi anche: LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: debutto stagionale in singolare Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: debutto stagionale in singolare; ATP Hong Kong 2026: Sonego avanti, nessuna sorpresa. C’è Etcheverry per Musetti; LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 7-6, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: gli azzurri vincono soffrendo!; Definito l’avversario di Lorenzo Musetti a Hong Kong: ranking e precedenti. LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: debutto stagionale in singolare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo ... oasport.it Musetti-Etcheverry all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming - L'azzurro si appresta al debutto all'Atp 250 di Hong Kong contro l'argentino Tomas Etcheverry, n. sport.sky.it

Juncheng Shang al rientro batte Comesaña. Etcheverry sotto 0-2 nei precedenti con Lorenzo Musetti - facebook.com facebook

ATP Hong Kong: Etcheverry si guadagna Musetti, per Sonego c'è Shang x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.