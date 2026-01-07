LIVE Musetti-Etcheverry 2-1 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | immediato contro break dell’azzurro che ora è in vantaggio

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti ed Etcheverry all’ATP di Hong Kong 2026. Attualmente, l’azzurro si trova in vantaggio dopo un contro break. Per aggiornamenti continui e dettagli sulla partita, clicca sul link e resta informato sui punteggi e le fasi più rilevanti del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 GAME ETCHEVERRY. Prima al corpo che porta all’argentino il punto del servizio. 40-15 Prima vincente di Etcheverry. 30-15 Ottime difese di Muso! Finisce in rete l’ultimo dritto argentino. 30-0 Esce di poco il dritto dell’azzurro. Seconda palla. 15-0 Non resta in campo la difesa di Musetti. Ottimo dritto di Etcheverry. 2-1 GAME MUSETTI! Lorenzo chiude con lo smash e passa in vantaggio! 40-15 Servizio e dritto, ancora! 30-15 Esce il dritto lungolinea del toscano. 30-0 Disegna il campo Musetti!! Rovescio lungolinea pazzesco dell’azzurro! Seconda. 15-0 Servizio e dritto per Lorenzo, che deve trovare continuità in battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Etcheverry 2-1, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: immediato contro break dell’azzurro che ora è in vantaggio Leggi anche: LIVE Musetti-Etcheverry 0-1, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: subito un break di svantaggio per l’azzurro Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 6-5, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: break azzurro nel 1° set Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: debutto stagionale in singolare; Musetti-Etcheverry all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming; Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming; Atp Hong Kong, il tabellone: ci sono Musetti e Sonego. LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: debutto stagionale in singolare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo ... oasport.it Musetti-Etcheverry all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming - L'azzurro si appresta al debutto all'Atp 250 di Hong Kong contro l'argentino Tomas Etcheverry, n. sport.sky.it

