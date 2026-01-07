LIVE Las Palmas-Perugia 2-3 Champions League volley 2026 in DIRETTA | gli umbri sbrogliano la matassa iberica

Segui la diretta della partita di volley tra Las Palmas e Perugia, valida per la Champions League 2026. Gli umbri hanno conquistato una vittoria importante con il punteggio di 3-2. Rimani aggiornato sugli sviluppi dell'incontro e sulle prossime sfide della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LEUVEN-CIVITANOVA DI VOLLEY DALLE 20.30 Si chiude qui la Diretta LIVE della sfida tra Las Palmas e Perugia di Volley, a domani per la Champions League! Un saluto sportivo. 22:07 Si giocherà quindi tutto nel doppio confronto diretto contro Berlino delle prossime due giornate che varrà il primo posto nel gruppo C. MVP: Ben Tara con 23 punti con 3 muri e un ace. 22:05 Las Palmas-Perugia 2-3 (23-25, 17-25, 25-22, 25-16, 10-15)! Chiude proprio con un attacco dell'argentino la formazione umbra che resta davanti ma non a punteggio pieno. 14-10 MUUUUUURO di Sole'! Quattro palle match! 13-10 Yuki Hishikawa mette a segno forse l'attacco della staffa! Come si è ripreso il nipponico dai bruttissimi quarti centrali! 12-10 Attacco fuori di Rousseaux, respira Perugia! 11-10 Rousseaux va a segno con la diagonale.

