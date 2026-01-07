LIVE Las Palmas-Perugia Champions League volley 2026 in DIRETTA | inizio difficile per gli umbri
Segui la diretta di Las Palmas-Perugia, match valido per la Champions League di volley 2026. Qui troverai aggiornamenti in tempo reale sull'incontro, con informazioni sui punteggi e le azioni principali. La partita rappresenta un inizio complesso per gli umbri, che affrontano una sfida importante nel torneo continentale. Resta aggiornato per non perdere dettagli e sviluppi della gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LEUVEN-CIVITANOVA DI VOLLEY DALLE 20.30 9-6 Attacco di Walla. 8-6 Ben Tara a segno. Challenge Las Palmas. La parallela del perugino sembrava regolare, con tocco dell’opposto. 8-5 Fuori il muro di Perugia. Attacco vincente Juantorena. 7-5 Attacco vincente per Ben Tara. 7-4 Primo tempo di Mendes Spencer. 6-4 Attacco a segno di Russo. 6-3 Ace di Ramos. 5-3 Super messa a terra di Las Palmas. 4-3 Cambiano palla gli umbri con Giannelli. 4-2 Muro a segno di Ramos. 3-2 Di nuovo a segno il transalpino. 2-2 Fuori l’attacco di Rousseaux. 2-1 Punto sulla parallela di Rousseaux. 🔗 Leggi su Oasport.it
Modena Volley affronterà domenica Perugia campione del mondo in trasferta. La squadra dell'ex Lorenzetti dovrà però fare attenzione alla sfida di oggi a Las Palmas con il Guaguas di Juantorena, altro volto noto al PalaPanini
Doppia seduta oggi per i BlockDevils a Las Palmas. Domani sfida inedita contro i padroni di casa del Guaguas per seconda giornata di Champions League.
