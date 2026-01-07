Lei… di m**da Antonella Elia quelle parole in studio sulla collega famosa Diaco contrariato
Il 6 gennaio 2026, su Rai 2, la puntata di BellaMa’ ha visto un'intervista che, inizialmente intima e riflessiva, si è poi trasformata in un acceso dibattito. Tra le dichiarazioni e le reazioni, sono emersi temi legati alle relazioni e alle parole utilizzate in studio, suscitando discussioni tra pubblico e conduttori. Una serata che ha messo in luce come le parole possano influenzare il dialogo pubblico e le dinamiche tra protagonisti.
La puntata di BellaMa’ in onda il 6 gennaio 2026 su Rai 2 ha offerto al pubblico un’intervista che, partita su toni personali e riflessivi, ha finito per accendere un acceso dibattito anche fuori dallo studio. Ospite di Pierluigi Diaco è stata Antonella Elia, che si è raccontata senza filtri, parlando della sua vita privata, del matrimonio saltato con Pietro e delle prospettive future che potrebbero aprirsi proprio all’interno del programma condotto da Pigi. Nel corso della conversazione, Diaco ha colto l’occasione per rivolgere all’Elia una proposta inaspettata. Le ha chiesto ufficialmente se, durante la settimana del Festival di Sanremo, fosse libera, spiegandole che gli piacerebbe averla al suo fianco nel parterre di ospiti chiamati a commentare la kermesse. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
