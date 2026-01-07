Lecce-Roma 0-2 cosa resta a Gasperini | tra rosa corta e l’attacco che inizia a girare

La vittoria della Roma per 2-0 sul Lecce testimonia un successo importante in una gara combattuta. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, nonostante alcune difficoltà, e l’attacco ha iniziato a trovare maggiore fluidità. Per Gasperini, la partita evidenzia le criticità legate alla rosa ristretta e alle sfide nel mantenere equilibrio tra fase difensiva e offensiva.

La Roma vince per 2-0 contro il Lecce in una gara tutt'altro che semplice. Una prestazione maschia, fatta di contrasti dal primo all'ultimo minuto e che ha visto i giallorossi trionfare e portarsi i tre punti a casa. Dunque, la formazione di Gasperini dà un segnale importante in ottica classifica, soprattutto perché le assenze e gli acciacchi erano tanti e la formazione di partenza ne era la prova. Infatti oltre ai risaputi Ndicka ed El Aynauoi, sono rimasti fuori anche Hermoso e Mancini per squalifica, mentre Rensch, Pellegrini, Baldanzi e Bailey per problemi fisici. Insomma, una lista di indisponibili bella lunga alla quale Gasperini ha dovuto rispondere a dovere.

Lecce-Roma 0-2: video, gol e highlights - La squadra di Gasperini ritrova i gol degli attaccanti: prima Ferguson al 14', poi il raddoppio Dovbyk al 71'. sport.sky.it

Quando si gioca Lecce - Roma? - Roma: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Come Conte dopo Bologna-Napoli, così Gasperini dopo Lecce-Roma. Modalità diverse, ma messaggi entrambi chiarissimi per i destinatari. Un silenzio può fare più rumore delle parole. Per questo Gian Piero Gasperini ha scelto di non parlare dopo il success - facebook.com facebook

Gasperini ha deciso di non parlare dopo Lecce-Roma: oggi l’incontro chiarificatore con Friedkin x.com

