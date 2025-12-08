Una sconfitta inaspettata per certi versi, ma che è frutto di una prestazione alquanto rivedibile da parte della Roma. I giallorossi, infatti, hanno creato veramente poco e non ha fatto differenza giocare con un falso nueve come Baldanzi o mettere una punta di riferimento come Ferguson. La verità è che il pallone fa fatica a circolare con velocità e la sensazione è che la formazione di Gian Piero Gasperini, in questo momento, non abbia abbastanza lucidità e forza fisica per applicare determinati dettami di gioco. L’1-0 rimediato in casa del Cagliari, ampiamente meritato, è la testimonianza di una Roma spenta che, seppur si sia ritrovata a giocare con uomo in meno dal 52?, anche nel primo tempo aveva costruito ben poco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Cagliari-Roma 0-1, cosa resta della sconfitta: Gasperini deve fare i conti con l’attacco