Cagliari-Roma 0-1 cosa resta della sconfitta | Gasperini deve fare i conti con l’attacco
Una sconfitta inaspettata per certi versi, ma che è frutto di una prestazione alquanto rivedibile da parte della Roma. I giallorossi, infatti, hanno creato veramente poco e non ha fatto differenza giocare con un falso nueve come Baldanzi o mettere una punta di riferimento come Ferguson. La verità è che il pallone fa fatica a circolare con velocità e la sensazione è che la formazione di Gian Piero Gasperini, in questo momento, non abbia abbastanza lucidità e forza fisica per applicare determinati dettami di gioco. L’1-0 rimediato in casa del Cagliari, ampiamente meritato, è la testimonianza di una Roma spenta che, seppur si sia ritrovata a giocare con uomo in meno dal 52?, anche nel primo tempo aveva costruito ben poco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche questi approfondimenti
Così Folorunsho dopo l’episodio con Hermoso in Cagliari-Roma - facebook.com Vai su Facebook
#SerieA, Cremonese-Lecce 2-0, Cagliari-Roma 1-0. Alle 18 Lazio-Bologna Vai su X
Cagliari-Roma 1-0, gol e highlights: espulso Celik, la decide nel finale Gaetano - 0, gol e highlights: espulso Celik, la decide nel finale Gaetano ... Lo riporta sport.sky.it