Sicuramente ciò che si è visto nella gara di ieri sera, valida per il settimo turno di campionato, tra Roma e Inter ha un duplice volto. I giallorossi, infatti, sono usciti sconfitti per 0-1 a causa della rete dell'attaccante nerazzurro Bonny, ma non si può di certo dire che gli ospiti abbiano dominato la partita. Allo stesso tempo, però, è giusto sottolineare cosa non è andato nell'approccio alla gara della compagine capitolina che, per buona parte del primo tempo, sembrava non essere scesa in campo. L' Inter, infatti, è senza ombra di dubbio partita meglio e il gol di Bonny ha tagliato le gambe alla Roma.

Roma-Inter 0-1, tra dubbi e certezze: cosa resta tra le mani a Gasperini