Jacques Moretti e Jessica Maric sono coinvolti in un’indagine della Procura del Canton Vallese, in Svizzera, relativa alla tragedia avvenuta nel loro locale, Le Constellation, a Crans-Montana durante la notte di Capodanno 2026. Le autorità stanno esaminando gli aspetti legati agli investimenti e alla gestione del locale, nel contesto delle indagini in corso. Questo caso solleva interrogativi sulle responsabilità e sulle attività imprenditoriali dei coniugi.

Jacques Moretti e Jessica Maric sono indagati dalla Procura del Canton Vallese in Svizzera per la tragedia avvenuta a Crans-Montana nel loro locale Le Constellation la notte di Capodanno 2026. Gli inquirenti stanno esaminando attentamente queste due figure. Un aspetto non trascurabile è anche quello finanziario. In che modo la coppia ha portata avanti i suoi affari a Crans-Montana? Tutto, stando a quanto recentemente ricostruito, è cominciato nel 2011, poco dopo il loro matrimonio in Corsica. I due presero in affitto il locale Le Vieux Chalet a Lens, poco distante da Crans Montana, e lo trasformarono da ristorante a locanda chic. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le Constellation, gli investimenti e i locali: cosa sappiamo degli affari dei Coniugi Moretti

Leggi anche: Chi sono i proprietari del locale Le Constellation. Dove sono ora Jacques e Jessica Moretti, i coniugi francesi che hanno altri due locali a Crans-Montana

Leggi anche: “Accerchiati e colpiti da presunti dipendenti dei coniugi Moretti, gestori de ‘Le Constellation’”: la testimonianza del giornalista Rai Alessandro Politi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crans-Montana: inchiesta penale contro gestori Constellation; Crans-Montana, gli affari dei coniugi Moretti: la fuga dai guai e l'impero nelle Alpi svizzere; Jessica e Jacques Moretti, chi sono i proprietari (già salvi) del locale di Crans-Montana; Crans Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation: Jacques e Jessica Moretti vivi, lei ferita. «Sono sconvolti».

“Le Constellation senza la licenza di locale da ballo”. Cosa dice la visura del bar di Crans-Montana - I cronisti dell’Agi hanno visionato i permessi del locale svizzero dove un rogo scoppiato nella notte di Capodanno ha fatto 40 morti e 121 feriti, di cui molti in gravissime condizioni ... quotidiano.net