Le Constellation gli investimenti e i locali | cosa sappiamo degli affari dei Coniugi Moretti
Jacques Moretti e Jessica Maric sono coinvolti in un’indagine della Procura del Canton Vallese, in Svizzera, relativa alla tragedia avvenuta nel loro locale, Le Constellation, a Crans-Montana durante la notte di Capodanno 2026. Le autorità stanno esaminando gli aspetti legati agli investimenti e alla gestione del locale, nel contesto delle indagini in corso. Questo caso solleva interrogativi sulle responsabilità e sulle attività imprenditoriali dei coniugi.
Jacques Moretti e Jessica Maric sono indagati dalla Procura del Canton Vallese in Svizzera per la tragedia avvenuta a Crans-Montana nel loro locale Le Constellation la notte di Capodanno 2026. Gli inquirenti stanno esaminando attentamente queste due figure. Un aspetto non trascurabile è anche quello finanziario. In che modo la coppia ha portata avanti i suoi affari a Crans-Montana? Tutto, stando a quanto recentemente ricostruito, è cominciato nel 2011, poco dopo il loro matrimonio in Corsica. I due presero in affitto il locale Le Vieux Chalet a Lens, poco distante da Crans Montana, e lo trasformarono da ristorante a locanda chic. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
