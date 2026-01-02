Le Constellation è gestito dai coniugi francesi Jacques e Jessica Moretti, attualmente residenti a Crans-Montana, dove possiedono già due locali. Originari della Francia, i Moretti hanno scelto di investire nel settore della ristorazione in Svizzera, contribuendo alla vita locale con le loro attività. La loro presenza nel territorio rappresenta un punto di riferimento nel panorama gastronomico della zona.

Crans-Montana (Svizzera) 2 gennaio 2026 – Chi sono i proprietari del Le Constellation? Il locale di Crans-Montana dove un rogo scoppiato nella notte di San Silvestro ha causato almeno 47 morti e centinaia di feriti (molti in condizioni critiche). Direttore centro ustioni Niguarda: "Non ci aspettavamo un bollettino cosi'" I proprietari si chiaman o Jacques e Jessica Moretti, sono francesi e possiedono il bar Le Constellation dal 2015, oltre ad altri due locali a Crans-Montana. Sono sopravvissuti al rogo che ha distrutto il locale e in cui hanno perso la vita almeno 47 persone, perlopiù giovanissimi, anche se Jessica, secondo i media francese, avrebbe riportato un'ustione a un braccio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi sono i proprietari del locale Le Constellation. Dove sono ora Jacques e Jessica Moretti, i coniugi francesi che hanno altri due locali a Crans-Montana

