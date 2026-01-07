Le auto dicono addio al parcheggio | ora appartiene ai rifiuti
A Cesano Maderno, il parcheggio di via Duca d’Aosta si trova nuovamente al centro dell’attenzione a causa di abbandoni di rifiuti. La situazione evidenzia come aree pubbliche possano diventare punti di accumulo per discariche abusive, compromettendo la qualità urbana e la tutela ambientale. È importante sensibilizzare sulla corretta gestione dei rifiuti e promuovere comportamenti responsabili per mantenere il decoro della città.
A Cesano Maderno, il parcheggio comunale di via Duca d’Aosta torna sotto i riflettori. Colpa dell’ennesimo abbandono di rifiuti.Lo scorso 23 dicembre, in occasione di un episodio simile, il primo cittadino Gianpiero Bocca aveva spiegato come, purtroppo, "l'area dove ci sono i bidoni per la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
