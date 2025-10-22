Garlasco un testimone smonta l' alibi di Sempio | Lo scontrino del parcheggio di Vigevano non appartiene né a lui né ai familiari

Ilgiornaleditalia.it | 22 ott 2025

A Milano un uomo si è presentato spontaneamente dai carabinieri in via della Moscova per una testimonianza che potrebbe ribaltare gli esiti della nuova inchiesta. Lo scontrino del parcheggio di Vigevano datato 13 agosto 2007, esibito da Andrea Sempio come prova della sua presenza lontano dalla scena. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, un testimone smonta l'alibi di Sempio: "Lo scontrino del parcheggio di Vigevano non appartiene né a lui, né ai familiari"

