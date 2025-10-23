Metro blu M4 a Milano sospesa per un problema sulla linea rallentamenti sulla linea gialla M3

La metropolitana blu di Milano M4 è momentaneamente sospesa in entrambe le direzioni a causa di un guasto sulla linea. Rallentamenti sulla metro gialla M3: i sanitari del 118 stanno soccorrendo un passeggero a bordo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

