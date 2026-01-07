L' attacco squadrista a chi ricorda Acca Larenzia In 20 contro 4 con i coltelli Meloni | Se dissenso è aggressione la democrazia perde

Nella notte a Roma, un gruppo di venti aggressori ha aggredito quattro ragazzi di Gioventù Nazionale intenti a ricordare la strage di Acca Larentia del 1948. L'episodio, avvenuto con coltelli e minacce, solleva il dibattito sulla libertà di espressione e il rispetto delle commemorazioni storiche. Meloni ha commentato che, se il dissenso si traduce in aggressione, si mette in discussione il valore stesso della democrazia.

Venti contro quattro: un' aggressione squadrista in piena regola è stata compiuta nella notte a Roma contro alcuni ragazzi di Gioventù Nazionale impegnati nell'affissione di manifesti per ricordare la strage di Acca Larentia del 7 gennaio 1948, quando tre militanti del Fronte della Gioventù vennero assassinati, e altri feriti dai Nuclei Armati per il Contropotere Territoriale, un'organizzazione armata legata all'organizzazione dei Comitati comunisti rivoluzionari. Ogni anno si tiene una commemorazione a Roma che, evidentemente, qualcuno ha provato a far saltare con la strategia del terrore e le intimidazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'attacco squadrista a chi ricorda Acca Larenzia. "In 20 contro 4 con i coltelli". Meloni: "Se dissenso è aggressione la democrazia perde" Leggi anche: Acca Larenzia, militanti di Gioventù nazionale aggrediti con spranghe e aste. Meloni: «Se il dissenso è l’aggressione la democrazia perde» Leggi anche: Acca Larentia, Meloni: “Se dissenso è aggressione, la democrazia perde” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. In 20 coi coltelli contro 4 militanti di Gioventù Nazionale. Meloni: "Violenza politica mai giustificabile" - L'attacco nella notte mentre gli esponenti del gruppo di destra erano impegnati nell'affissione dei volantini per il ricordo della strage di Acca Larentia ... msn.com Attacco “squadrista” al liceo Righi di Roma, l’occupazione continua ma Meloni non condanna le violenze - Ancora un’aggressione in una scuola occupata, ancora violenze da parte di gruppi neofascisti. fanpage.it L’attacco squadrista subito dal sindaco Pippi Mellone per avere osato intitolare alla memoria di Sergio Ramelli una scuola di Nardò, è il simbolo di una sinistra che, anche a distanza di anni, sa solo odiare. Sergio Ramelli non è una figura divisiva, Sergio Ram - facebook.com facebook

