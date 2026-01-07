Acca Larentia Meloni | Se dissenso è aggressione la democrazia perde

In occasione dell'anniversario della strage di Acca Larentia, Giorgia Meloni ha sottolineato come considerare il dissenso come aggressione possa minare i principi fondamentali della democrazia. La recente aggressione a militanti durante una manifestazione dimostra l’importanza di rispettare il confronto civile. Gioventù Nazionale ha denunciato l’incidente avvenuto mentre affiggevano manifesti in memoria delle vittime del 1978, evidenziando la necessità di tutelare la libertà di espressione.

Alla vigilia dell'anniversario della strage del 1978, Gioventù Nazionale ha denunciato l'aggressione a quattro militanti consumatasi mentre mentre affliggevano manifesti per la commemorazione di Francesco Ciavatta, Franco Bigonzetti e Stefano Recchioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

