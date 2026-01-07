Acca Larenzia militanti di Gioventù nazionale aggrediti con spranghe e aste Meloni | Se il dissenso è l’aggressione la democrazia perde

Quattro militanti di Gioventù Nazionale sono stati vittime di un’aggressione con spranghe e aste nei pressi di un supermercato in via Tuscolana, Roma. La vicenda ha suscitato reazioni politiche, con il presidente Meloni che ha commentato l’importanza di rispettare il dissenso senza ricorrere alla violenza, sottolineando come l’aggressione comprometta i principi fondamentali della democrazia.

Quattro attivisti di Gioventù Nazionale sono stati aggrediti da una ventina di persone con spranghe e aste nelle vicinanze di un supermercato di via Tuscolana, a Roma. L'aggressione è avvenuta mentre i militanti stavano affiggendo dei manifesti relativi alla commemorazione di Acca Larenzia, in programma nel pomeriggio di oggi, 7 gennaio, in via Evandro, all'Appio-Latino. Il gruppo che ha aggredito si sarebbe allontanato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. «Aggrediti da professionisti dell'odio politico». «Denunciamo una gravissima aggressione a quattro militanti di Gioventù Nazionale Roma, avvenuta questa notte ad opera di un commando di più di 20 professionisti dell'odio politico, muniti di coltelli e persino di radio per comunicare senza intercettazioni – ha dichiarato Francesco Todde, presidente di Gioventù Nazionale Roma -.

Acca Larenzia, 4 di Gioventù nazionale aggrediti con spranghe a Roma - (Adnkronos) – Quattro attivisti di Gioventù Nazionale sono stati aggrediti nelle vicinanze di un supermercato di via Tuscolana, a Roma. msn.com

Acca Larenzia, 4 attivisti di Gioventù nazionale aggrediti con le spranghe a Roma - Leggi su Sky TG24 l'articolo Acca Larenzia, 4 attivisti di Gioventù nazionale aggrediti con le spranghe a Roma ... tg24.sky.it

Ricorre oggi il 48esimo anniversario della strage di Acca Larenzia. Una pagina dolorosa della storia della nostra Nazione, che ci richiama al dovere della memoria e della responsabilità. Quelli del terrorismo e dell’odio politico sono stati anni bui, in cui troppo x.com

LaPresse. . Acca Larenzia, Rocca: "Sui saluti romani polemica pretestuosa". Il presidente della Regione Lazio alla commemorazione di Bigonzetti e Ciavatta. Rispondendo ai cronisti sul raduno previsto per il pomeriggio, Rocca dichiara: "Si guarda sempre il di - facebook.com facebook

