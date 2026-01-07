L'astrofisico Luca Perri unisce scienza e musica in un evento dedicato a Star Wars, che si svolgerà presso l'Auditorium di Milano sabato 10 e domenica 11 gennaio. La manifestazione, seconda tappa della rassegna 'Intersezioni', esplora il legame tra fantascienza e universo scientifico attraverso un coinvolgente percorso tra musica e conoscenza. Un’occasione per approfondire temi spaziali in un contesto culturale accessibile e stimolante.

Sabato 10 e domenica 11 gennaio l’Auditorium di Milano ospita Star Wars tra musica e scienza, secondo appuntamento della nuova stagione della rassegna 'Intersezioni'.Un viaggio nella scienza (e non solo)L’astrofisico e divulgatore Luca Perri guida il pubblico in un viaggio tra scienza e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - L'astrofisico Luca Perri racconta la fantascienza con le musiche di Star Wars

Leggi anche: Gran finale al Festival organistico con Isabelle Demers e le musiche di «Star Wars»

Leggi anche: Musica, scienza e fantascienza. Esplorare lo spazio con Star Wars. Il concerto-lezione dell’Auditorium

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Esplorare lo spazio con Star Wars: il concerto-lezione dell’Auditorium.

Luca Perri, l’astrofisico cresciuto con «BergamoScienza» che ci spiega il perché dobbiamo avere fiducia nella scienza - Venerdì 26 settembre, dalle 18 alle 24, Bergamo si trasformerà in un grande laboratorio a cielo aperto con la «Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori 2025» al parco scientifico e ... ecodibergamo.it

Luca Perri ospite a BergamoScienza (Foto Laura Pietra) - Venerdì 26 settembre, dalle 18 alle 24, Bergamo si trasformerà in un grande laboratorio a cielo aperto con la «Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori 2025» al parco scientifico e ... ecodibergamo.it

Settimana al Circolo dei Lettori: appuntamenti imperdibili con Fabio Girelli, Luca Perri, Mario Desiati e tanti altri - Dal 15 al 21 dicembre, tanti appuntamenti con autori, artisti e esperti di attualità Il Circolo dei Lettori di Torino è un punto di riferimento per gli amanti della lettura e del dibattito culturale. msn.com

Fede cristiana e astronomia: in Gallura una giornata di studio con Don Luca Peyron x.com

Il nuovo anno è arrivato e con il 2026 anche un nuovo ciclo di #Conferenze alla #Specola! L’appuntamento è giovedì 8 gennaio 2026, ore 16:00: I FENOMENI ASTRONOMICI DEL 2026 Interviene: Roberto Di Luca, INAF - Osservatorio di Astrofisica e Sc - facebook.com facebook