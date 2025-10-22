Gran finale al Festival organistico con Isabelle Demers e le musiche di Star Wars
IL CONCERTO. Ma anche la trascrizione de «L’uccello di fuoco»: gran finale venerdì 24 ottobre per la rassegna in Basilica di Santa Maria Maggiore. Ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Secondo nuove indiscrezioni, Netflix avrebbe deciso di portare il gran finale della quinta stagione di Stranger Things anche sul grande schermo. Una scelta storica per la piattaforma, che fino ad ora aveva evitato proiezioni teatrali dei propri show, ma che pe Vai su Facebook
#porsche #taycan rush: a #misano il gran finale dell’innovativo monomarca elettrico, ma è già tempo di pensare al futuro - X Vai su X
Gran finale al Festival organistico con Isabelle Demers e le musiche di «Star Wars» - Ma anche la trascrizione de «L’uccello di fuoco»: gran finale venerdì 24 ottobre per la rassegna in Basilica di Santa Maria Maggiore. Come scrive ecodibergamo.it
Applausi a Pieve di Soligo per il gran finale del Festival “La Musica nel Sacro” 2025 tra Vivaldi, Mozart e omaggi a don Mansueto Viezzer - Chiusura trionfale a Pieve di Soligo per il Festival “La Musica nel Sacro” 2025, tra virtuosismi vivaldiani e omaggi a don Mansueto Viezzer. Segnala nordest24.it
Festival Organistico del Salento: doppio appuntamento, il primo al Duomo il secondo a Corigliano d’Otranto - 00, nel Duomo di Lecce, il Festival Organistico del Salento presenta in prima esecuzione assoluta “Le lunghe campate, ... Secondo corrieresalentino.it