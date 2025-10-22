Gran finale al Festival organistico con Isabelle Demers e le musiche di Star Wars

IL CONCERTO. Ma anche la trascrizione de «L’uccello di fuoco»: gran finale venerdì 24 ottobre per la rassegna in Basilica di Santa Maria Maggiore. Ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Gran finale al Festival organistico con Isabelle Demers e le musiche di «Star Wars» - Ma anche la trascrizione de «L'uccello di fuoco»: gran finale venerdì 24 ottobre per la rassegna in Basilica di Santa Maria Maggiore.

