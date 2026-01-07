L’appello di Björk alla Groenlandia | Lottate per l’indipendenza

All'inizio del 2026, le tensioni internazionali sono nuovamente in primo piano, con l'appello di Björk alla Groenlandia per l'indipendenza che suscita attenzione. I primi giorni dell'anno si confermano complessi, anche per la presenza di figure come Donald Trump. In questo contesto, i temi di autonomia e sovranità si intrecciano con le dinamiche globali, evidenziando un anno ricco di sviluppi e sfide.

I primi giorni del 2026 sembrano essere tutto, fuorché tranquilli, specialmente quando c'è di mezzo Donald Trump. Dopo l'operazione militare che ha portato all'arresto di Nicolás Maduro, il presidente degli Stati Uniti ha infatti aumentato le pressioni sulla Groenlandia, ribadendo più e più volte la sua intenzione di annettere il territorio, sotto la corona di Danimarca. Esternazioni che preoccupano l' Europa, il mondo intero e, a quanto pare, anche Björk. La cantautrice islandese si è affidata ai social per commentare la delicata situazione, scagliandosi con entrambe le parti in causa e rivolgendosi direttamente agli abitanti dell'isola contesa. L'opzione preferita da Trump è comprare la Groenlandia, non invaderla militarmente. A dirlo sarebbe stato il Segretario di Stato Usa Marco Rubio in una riunione a porte chiuse con alti funzionari e parlamentari americani.

