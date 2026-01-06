Di recente, le Groenlandesi hanno dichiarato l’indipendenza, sollevando questioni sulla storia coloniale e le relazioni internazionali. Björk ha criticato la Danimarca, sottolineando la brutalità di un passaggio da colonizzatore a altro. Nel contesto globale, le dichiarazioni di Donald Trump riguardo alla sicurezza e alle risorse groenlandesi aggiungono ulteriori elementi di tensione geopolitica, evidenziando l’importanza di un dialogo approfondito e rispettoso tra le nazioni.

“La Groenlandia ci serve assolutamente per motivi di sicurezza”. Così il presidente Donald Trump, dopo aver ordinato il raid sul Venezuela e la conseguente deposizione del presidente Nicolás Maduro. Parole che non sono affatto piaciute alla cantautrice Björk che sebbene sia di origini islandesi ha voluto esprimere vicinanza al popolo della Groenlandia. “Mando a tutti i groenlandesi una benedizione nella loro lotta per l’indipendenza. – ha scritto l’artista su Instagram – Gli islandesi sono estremamente sollevati di essere riusciti a liberarsi dei danesi nel 1944, non abbiamo perso la nostra lingua (i miei figli ora parlerebbero danese) e ho provato compassione per i groenlandesi, ripetutamente, soprattutto quando è emerso il caso della contraccezione forzata, dove 4500 bambine dai 12 anni in su hanno ricevuto la spirale senza che ne fossero a conoscenza tra il 1966 e il 1970?. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Groenlandesi dichiarate l’indipendenza! Passare da un colonizzatore crudele a un altro è brutale”: Björk contro la Danimarca e le minacce di Donald Trump

Leggi anche: “La Groenlandia appartiene ai groenlandesi”: Nuuk e la Danimarca respingono le mire di Trump

Leggi anche: Gaza, Donald Trump avverte Hamas: "Rischiate una fine rapida, furiosa e brutale"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

“Groenlandesi dichiarate l’indipendenza! Passare da un colonizzatore crudele a un altro è brutale”: Björk contro la Danimarca e le minacce di Donald Trump - La cantante islandese critica la Danimarca per le politiche coloniali e Trump per le sue dichiarazioni sulla Groenlandia ... ilfattoquotidiano.it