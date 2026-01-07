La strategia di Trump per conquistare la Groenlandia
Nel 2019, Donald Trump aveva scherzato sulla possibilità di acquistare la Groenlandia. Nel gennaio 2025, questa idea si è evoluta in una strategia ufficiale, diventando parte integrante della nuova dottrina di sicurezza nazionale. Questa evoluzione riflette un approccio più concreto e articolato verso la regione, evidenziando l’importanza geopolitica e strategica della Groenlandia per gli Stati Uniti.
(Adnkronos) – Nell’estate 2019 era una delle tante battute di Trump, a gennaio 2025 si era consolidata in una nuova dottrina, un mese fa quella dottrina è stata cristallizzata nella nuova Strategia di sicurezza nazionale. Ora, con la cattura di Maduro e la dichiarazione dei leader europei, la “presa” della Groenlandia è una questione bollente. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Gli Stati Uniti «non hanno il diritto» di conquistare la Groenlandia, afferma il Primo Ministro danese dopo le rinnovate minacce di Trump
Leggi anche: Rame, litio, cobalto… Tahnoon bin Zayed e la strategia emiratina per conquistare i metalli critici
Groenlandia, soldi o soldati per prendere l'isola: il doppio piano di Trump spaventa Ue e Nato; Lazio-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Serie A, oggi Parma-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Trump vuole la Groenlandia | acquisto pressioni e lo scontro con l’Europa.
La strategia di Trump per conquistare la Groenlandia - Quali vincoli giuridici impediscono agli Usa di 'comprarsela' e quali mosse potrebbero avvicinarla a Washington ... adnkronos.com
Perché Trump vuole “conquistare” la Groenlandia? I tre motivi che spingono il presidente degli Stati Uniti - L’isola di ghiaccio appartiene alla Danimarca ma gli Stati Uniti la considerano strategica e sono pronti a comprarla ... notizie.tiscali.it
Groenlandia, il piano di Trump: Usa offrono accordo e non escludono uso della forza - Un'intesa economica taglierebbe fuori la Danimarca. adnkronos.com
Trump ci prova di nuovo, vuole annettere la Groenlandia
“Che diritto ha la Danimarca La Groenlandia deve essere parte degli USA”. Lo ha dichiarato Stephen Miller, vice capo dello staff della Casa Bianca e tra i più influenti architetti della strategia politica del presidente Donald Trump in un’intervista alla CNN. Mill x.com
“Che diritto ha la Danimarca La Groenlandia deve essere parte degli USA”. Lo ha dichiarato Stephen Miller, vice capo dello staff della Casa Bianca e tra i più influenti architetti della strategia politica del presidente Donald Trump in un’intervista alla CNN. Mill - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.