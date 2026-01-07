La strategia di Trump per conquistare la Groenlandia

Nel 2019, Donald Trump aveva scherzato sulla possibilità di acquistare la Groenlandia. Nel gennaio 2025, questa idea si è evoluta in una strategia ufficiale, diventando parte integrante della nuova dottrina di sicurezza nazionale. Questa evoluzione riflette un approccio più concreto e articolato verso la regione, evidenziando l’importanza geopolitica e strategica della Groenlandia per gli Stati Uniti.

Trump ci prova di nuovo, vuole annettere la Groenlandia

"Che diritto ha la Danimarca La Groenlandia deve essere parte degli USA". Lo ha dichiarato Stephen Miller, vice capo dello staff della Casa Bianca e tra i più influenti architetti della strategia politica del presidente Donald Trump in un'intervista alla CNN.

