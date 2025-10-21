La transizione globale verso l’energia pulita non è solo una sfida tecnologica: è una guerra per le risorse. Rame, litio, nichel, cobalto e terre rare sono il nuovo petrolio. Su questo terreno, Tahnoon bin Zayed Al Nahyan — consigliere per la sicurezza nazionale di Abu Dhabi e fratello del presidente degli Emirati Arabi Uniti — sta costruendo una strategia ambiziosa e silenziosa per trasformare il Paese in un hub globale dei metalli critici. Attraverso la controllata mineraria della International Holding Company (IHC), conglomerato da oltre 100 miliardi di dollari di asset, Tahnoon sta assemblando un team di trader, geologi e analisti per scalare rapidamente un settore dominato da attori come Cina e Russia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Rame, litio, cobalto… Tahnoon bin Zayed e la strategia emiratina per conquistare i metalli critici