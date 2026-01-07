La strage di Crans-Montana la storia dei coniugi Moretti Lei sarebbe stata ripresa mentre fugge dal locale in fiamme con la cassa in mano

Da feedpress.me 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda dei coniugi Moretti, proprietari del locale Le Constellation a Crans-Montana, è al centro delle indagini sull’incendio della notte di Capodanno, che ha causato 40 vittime. La storia di Jacques Moretti e Jessica Maric è segnata da passate controversie, indagini e fughe, e ora si intreccia con un evento tragico. Questa introduzione fornisce un quadro chiaro e sobrio degli eventi e dei protagonisti coinvolti.

Un passato segnato da indagini, fallimenti e fughe lontano dalle proprie radici. È la storia di Jacques Moretti e Jessica Maric, i proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, oggi al centro dell’inchiesta sul devastante incendio della notte di Capodanno, costato la vita a 40 persone e provocato 116 feriti. I due, oggi indagati, erano arrivati quindici anni fa nella rinomata località. 🔗 Leggi su Feedpress.me

la strage di crans montana la storia dei coniugi moretti lei sarebbe stata ripresa mentre fugge dal locale in fiamme con la cassa in mano

© Feedpress.me - La strage di Crans-Montana, la storia dei coniugi Moretti. Lei sarebbe stata ripresa mentre fugge dal locale in fiamme con la cassa in mano

Leggi anche: “Dai bar di Crans-Montana agli immobili senza mutuo: la sorprendente ascesa economica dei coniugi Moretti”

Leggi anche: Strage di Capodanno a Crans Montana, l’ambasciatore italiano Cornado rivela: “Non è stata una disgrazia, la tragedia si sarebbe potuta evitare”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Strage Svizzera, le storie degli italiani dispersi a Crans-Montana; Crans-Montana, che cosa è successo nel locale della strage: il fuoco sul soffitto, il flashover, la trappola mortale nel bar. «La temperatura è salita di centinaia di gradi»; Capodanno nero | Che cosa sappiamo della strage a Crans-Montana, finora; La storia di Crans-Montana, meta del jet set e oggi teatro del terribile incendio di Capodanno.

strage crans montana storiaLa strage di Crans-Montana, la storia dei coniugi Moretti. Lei sarebbe stata ripresa mentre fugge dal locale in fiamme con la cassa in mano - È la storia di Jacques Moretti e Jessica Maric, i proprietari del locale Le Constellation di Crans- gazzettadelsud.it

strage crans montana storia“Cosa facevano mentre i ragazzi bruciavano”. Strage Crans-Montana, la scoperta shock sui gestori grazie alle telecamere - Come rivelato da Repubblica, alcune telecamere di sorveglianza, installate su due ... thesocialpost.it

strage crans montana storiaStrage di Crans-Montana, le fiamme non sarebbero divampate: emersa la prima causa - Montana: 40 giovani morti a causa di sovraffollamento e mancanze di sicurezza nel locale «Le Constellation». bigodino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.