La strage di Crans-Montana la storia dei coniugi Moretti Lei sarebbe stata ripresa mentre fugge dal locale in fiamme con la cassa in mano

La vicenda dei coniugi Moretti, proprietari del locale Le Constellation a Crans-Montana, è al centro delle indagini sull’incendio della notte di Capodanno, che ha causato 40 vittime. La storia di Jacques Moretti e Jessica Maric è segnata da passate controversie, indagini e fughe, e ora si intreccia con un evento tragico. Questa introduzione fornisce un quadro chiaro e sobrio degli eventi e dei protagonisti coinvolti.

Un passato segnato da indagini, fallimenti e fughe lontano dalle proprie radici. È la storia di Jacques Moretti e Jessica Maric, i proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, oggi al centro dell’inchiesta sul devastante incendio della notte di Capodanno, costato la vita a 40 persone e provocato 116 feriti. I due, oggi indagati, erano arrivati quindici anni fa nella rinomata località. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La strage di Crans-Montana, la storia dei coniugi Moretti. Lei sarebbe stata ripresa mentre fugge dal locale in fiamme con la cassa in mano Leggi anche: “Dai bar di Crans-Montana agli immobili senza mutuo: la sorprendente ascesa economica dei coniugi Moretti” Leggi anche: Strage di Capodanno a Crans Montana, l’ambasciatore italiano Cornado rivela: “Non è stata una disgrazia, la tragedia si sarebbe potuta evitare” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Strage Svizzera, le storie degli italiani dispersi a Crans-Montana; Crans-Montana, che cosa è successo nel locale della strage: il fuoco sul soffitto, il flashover, la trappola mortale nel bar. «La temperatura è salita di centinaia di gradi»; Capodanno nero | Che cosa sappiamo della strage a Crans-Montana, finora; La storia di Crans-Montana, meta del jet set e oggi teatro del terribile incendio di Capodanno. La strage di Crans-Montana, la storia dei coniugi Moretti. Lei sarebbe stata ripresa mentre fugge dal locale in fiamme con la cassa in mano - È la storia di Jacques Moretti e Jessica Maric, i proprietari del locale Le Constellation di Crans- gazzettadelsud.it

“Cosa facevano mentre i ragazzi bruciavano”. Strage Crans-Montana, la scoperta shock sui gestori grazie alle telecamere - Come rivelato da Repubblica, alcune telecamere di sorveglianza, installate su due ... thesocialpost.it

Strage di Crans-Montana, le fiamme non sarebbero divampate: emersa la prima causa - Montana: 40 giovani morti a causa di sovraffollamento e mancanze di sicurezza nel locale «Le Constellation». bigodino.it

Crans Montana, oggi i funerali delle vittime della strage di Capodanno x.com

Sono 11 i ragazzi rimasti feriti nella strage di Crans-Montana ricoverati nell'ospedale Niguarda di Milano Cosa succede ora ai ragazzi coinvolti nella vicenda, parla l'esperto: https://fanpa.ge/zr7VK - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.