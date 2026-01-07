Dai bar di Crans-Montana agli immobili senza mutuo | la sorprendente ascesa economica dei coniugi Moretti

I coniugi Jacques e Jessica Moretti, coinvolti nel caso dell'incendio del bar Costellation, sono anche protagonisti di un’impressionante crescita economica. Partiti dai bar di Crans-Montana, hanno saputo espandersi, investendo in immobili senza mutuo tra la Svizzera e la Costa Azzurra. Questa evoluzione solleva interrogativi sulla loro attività e sui fattori che hanno contribuito alla loro ascesa nel panorama economico locale.

Jacques e Jessica Moretti – i due coniugi indagati per omicidio e lesioni colpose per il devastante incendio del bar Costellation – hanno costruito in pochi anni un piccolo impero economico tra la località vallesana di Crans-Montana, il vicino villaggio di Lens e la Costa Azzurra francese. Un'ascesa rapida e apparentemente inarrestabile, oggi al centro di forti interrogativi dopo la più grave tragedia avvenuta negli ultimi cinquant'anni nella stazione sciistica svizzera con 40 morti e oltre 120 feriti, che è diventata oggetto di un'inchiesta giornalistica della testata giornalistica svizzera insideparadeplatz.

