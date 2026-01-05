L'ambasciatore italiano Cornado ha commentato la tragedia di Capodanno a Crans Montana, sottolineando che non si trattò di una semplice disgrazia, ma di un evento evitabile. Questa affermazione invita a riflettere sulle cause e sulle responsabilità, evidenziando l'importanza di misure preventive per evitare simili tragedie in futuro.

“ La tragedia di Crans Montana non è stata una disgrazia, ma qualcosa che si sarebbe potuto evitare”. Usa parole nette l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, in un’intervista a La Stampa nella quale punta il dito contro una catena di mancanze che, a suo giudizio, hanno reso inevitabile la strage avvenuta nella notte di Capodanno. Secondo il diplomatico, a mancare non è stato solo il rispetto delle norme, ma prima ancora la prevenzione e il buon senso. “Parliamo di un locale notturno con centinaia di giovani all’interno – ha spiegato – e nessuno sa con precisione quanti fossero quella sera. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Strage di Capodanno a Crans Montana, l’ambasciatore italiano Cornado rivela: “Non è stata una disgrazia, la tragedia si sarebbe potuta evitare”

Leggi anche: Crans Montana, l’ambasciatore Cornado: “Non è stata una disgrazia, ma una tragedia evitabile”

Leggi anche: Crans-Montana, ambasciatore Cornado: "Otto vittime identificate, nessun italiano"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crans-Montana, la perla del jet set svizzero segnata dalla strage di Capodanno; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”; Capodanno nero | Che cosa sappiamo della strage a Crans-Montana, finora.

Strage di Crans-Montana, chi sono le sei vittime italiane - Nell'incendio con esplosione nel locale svizzero " Le Constellation " sono morti il 16enne bolognese Giovanni Tamburi, il 16enne milanese Achille Barosi, il quasi 17enne genovese Emanuele Galeppini, ... tg24.sky.it