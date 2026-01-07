La Signora del Giallo | si celebra Agatha Christie
Il Gruppo di Lettura reggino “La Signora del Giallo” prosegue anche nel 2026 la sua attività, dedicando un omaggio a Agatha Christie. Celebrando la figura di una delle scrittrici più influenti del XX secolo, si propone di approfondire la sua eredità letteraria e il suo ruolo nel genere del giallo, mantenendo vivo l’interesse per i suoi romanzi e il suo contributo alla narrativa noir.
Il Gruppo di Lettura reggino “La Signora del Giallo” continua la sua attività anche nel 2026, celebrando Agatha Christie, una della scrittrici più brillanti del XX secolo, la cui vita fu più avvincente di un romanzo.Agatha prestò infatti servizio in ospedale durante la Prima Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
