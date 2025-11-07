Giallo Agatha | il romanzo di Cristina Penco omaggia Agatha Christie
In libreria dal 27 ottobre “Giallo Agatha” di Cristina Penco, omaggio narrativo alla regina del giallo nel cinquantenario della sua scomparsa. Nel cinquantenario della morte di Agatha Christie, Cristina Penco firma un omaggio narrativo alla regina del giallo con il romanzo Giallo Agatha, edito da Armando De Nigris Editore e disponibile in libreria dal 27 ottobre. Giornalista, scrittrice e opinionista televisiva, Penco unisce la sua esperienza nel mondo del costume e della royal family a una narrazione che fonde fiction e saggio, in un progetto editoriale originale e dinamico. La prima parte del libro è un romanzo che ha per protagonista Annachiara Grimaldi, napoletana di nascita e milanese d’adozione, alle prese con un momento cruciale della sua vita. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
