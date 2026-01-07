La serie live-action di Tomb Raider rivela importanti dettagli sul cast incluso il ruolo misterioso di Sigourney Weaver
La serie live-action di Tomb Raider porta sullo schermo nuovi dettagli sul cast, tra cui il ruolo enigmatico di Sigourney Weaver. Con il ritorno di Lara Croft e l’annuncio di due nuovi videogiochi, questa produzione rappresenta un importante aggiornamento per la saga. Un’occasione per approfondire l’universo di Tomb Raider e conoscere meglio i protagonisti di questa rinascita.
Lara Croft sta tornando alla ribalta con il recente annuncio di due nuovi giochi, ma l’altro elemento di questa rinascita è la serie live-action di Tomb Raider. La serie è in fase di sviluppo presso Amazon MGM Studios e ha già trovato la sua Lara nel volto di Sophie Turner. Sono stati riportati anche altri casting, ma ora Prime Video ha rivelato l’elenco completo del cast e i rispettivi ruoli, il che significa che finalmente sappiamo chi interpreterà ogni personaggio, compresa Sigourney Weaver. Sapevamo già che Weaver e Jason Isaacs facevano parte del cast, ma grazie alla nuova dettagliata analisi di Prime Video, è stato rivelato che Isaacs interpreterà Atlas DeMornay (lo zio di Lara) mentre Weaver interpreterà Evelyn Wallis. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
