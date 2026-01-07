Tomb Raider | Jason Isaacs e Sigourney Weaver nel cast della serie

Amazon ha ufficialmente annunciato il cast della nuova serie Tomb Raider, includendo Jason Isaacs e Sigourney Weaver. Dopo settimane di rumors, questa conferma evidenzia l’interesse del servizio di streaming nel portare sullo schermo un progetto di grande rilievo. La presenza di questi attori promette di arricchire la produzione, che si propone di offrire un’interpretazione fedele e coinvolgente del celebre universo di Tomb Raider.

Amazon, dopo le indiscrezioni emerse negli ultimi mesi, ha confermato la presenza delle due star tra gli interpreti del progetto. La nuova serie tv ispirata ai videogiochi di Tomb Raider potrà contare su un cast che comprenderà anche star del calibro di Sigourney Weaver e Jason Isaacs. Amazon ha ora confermato la loro presenza tra gli interpreti, dopo le indiscrezioni che erano emerse nelle ultime settimane. L'annuncio della presenza di Isaacs e Weaver Lo studio, confermando le ipotesi apparse online, ha rivelato che negli episodi di Tomb Raider l'attore Jason Isaacs avrà la parte di Atlas DeMornay. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

