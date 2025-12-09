Tomb Raider | Sigourney Weaver nel cast della serie con Sophie Turner?
Si fa sempre più insistente la voce che Sigourney Weaver possa entrare nel cast della serie Tomb Raider di Prime Video, insieme a Sophie Turner. La star di Alien potrebbe presto unirsi al progetto ispirato ai celebri videogiochi, generando grande attesa tra i fan e gli appassionati di avventure e action.
La star di Alien, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere tra gli interpreti del progetto targato Prime Video tratto dai videogiochi. Il cast della serie Tomb Raider, adattamento dei popolari videogiochi dedicati alle avventure di Lara Croft, sembra si sia arricchito con l'arrivo di Sigourney Weaver. L'attrice, secondo quanto riporta Deadline, sarà infatti coinvolta nel progetto che ha come star Sophie Turner. I primi dettagli sulla serie Phoebe Waller-Bridge sarà sceneggiatrice e produttrice dello show destinato a Prime Video che la vedrà impegnata inoltre come co-showrunner accanto a Chad Hodge. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Tomb Raider Anniversary i Trofei per PS4 trapelano in rete, è una nuova remaster di Aspyr?
Tomb raider underworld dopo anni arriva un fumetto sequel
Dopo anni di silenzio, il ritorno di Lara Croft è finalmente realtà: il nuovo Tomb Raider verrà presentato ai The Game Awards 2025.
Il nuovo Tomb Raider sarà annunciato tra pochi giorni, è ufficiale!
Tomb Raider: Sigourney Weaver nel cast della serie con Sophie Turner? - La star di Alien, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere tra gli interpreti del progetto targato Prime Video tratto dai videogiochi. Riporta movieplayer.it
