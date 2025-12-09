Tomb Raider | Sigourney Weaver nel cast della serie con Sophie Turner?

Si fa sempre più insistente la voce che Sigourney Weaver possa entrare nel cast della serie Tomb Raider di Prime Video, insieme a Sophie Turner. La star di Alien potrebbe presto unirsi al progetto ispirato ai celebri videogiochi, generando grande attesa tra i fan e gli appassionati di avventure e action.

Phoebe Waller-Bridge sarà sceneggiatrice e produttrice dello show destinato a Prime Video che la vedrà impegnata inoltre come co-showrunner accanto a Chad Hodge.