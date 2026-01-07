La Roma Primavera avanza in Coppa Italia | 2-0 al Monza firmato Scacchi

La Roma Primavera torna in campo con una vittoria importante in Coppa Italia, battendo 2-0 il Monza. Dopo la sconfitta contro il Milan all'inizio del 2026, la squadra reagisce bene all’esordio nel torneo, grazie a una prestazione solida e alla doppietta di Scacchi. Un risultato che permette ai giallorossi di proseguire il percorso nella competizione con fiducia.

La Roma Primavera archivia immediatamente la sconfitta con il Milan, che aveva aperto il 2026, e non stecca all’ esordio in Coppa Italia, battendo 2-0 il Monza grazie ad una grande prestazione ed una doppietta di Scacchi. All’esordio nella competizione, la formazione di Guidi trova un importante successo che vale l’accesso ai quarti di finale, dove l’avversario sarà il Parma, che ha battuto 1-0 il Milan. Roma Primavera-Monza, il racconto del match. Giallorossi che cercano di dare ritmo al match fin dai primi istanti, costruendo un paio di occasioni da gol senza però riuscire a sfruttarle a dovere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

