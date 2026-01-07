La Roma Primavera affronta oggi il Monza negli ottavi di Coppa Italia, alle ore 15. Dopo una partenza difficile nel 2026, la squadra di Federico Guidi cerca di risollevarsi e ottenere una vittoria importante per proseguire il cammino in competizione. Un incontro che rappresenta un'opportunità per consolidare il lavoro svolto e riprendere fiducia in vista delle prossime sfide.

La Roma Primavera cerca riscatto immediato. Dopo l’avvio del 2026 con una sconfitta, la squadra di Federico Guidi torna in campo questo pomeriggio contro il Monza Primavera negli ottavi di Coppa Italia Primavera. Calcio d’inizio alle 15:00. Guidi sceglie il 3-4-2-1 e conferma l’undici titolare per dare continuità e intensità alla gara. Dirige l’incontro Nicolò Dorillo, assistito da Giulia Tempestilli e Gianmarco Macripò. La formazione. ROMA (3-4-2-1): Marcaccini; Nardin, Seck, Terlizzi; Sangaré, Panico, Bah, Cama; Della Rocca, Scacchi; Arena. A disp.: Stomeo, Di Salvatore, Marchetti, Almaviva, Zinni, Belmonte, Morucci, Maccaroni, Carlaccini, Corredera, Forte???????. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma Primavera a caccia del riscatto: alle 15 sfida al Monza in Coppa Italia

