La Roma Femminile avanza in Coppa Italia | poker in rimonta al Lumezzane
Quella di oggi, domenica 21 dicembre, è giornata di ultime partite del 2025: dopo la vittoria della Roma Primavera contro il Verona arriva anche quella della formazione Femminile, impegnata negli ottavi di finale di Coppa Italia. Le ragazze di Rossettini danno continuità ai successi con Ternana e St. Polten, battendo 4-1 il Lumezzane e guadagnandosi così il pass per i quarti di finale. Giugliano e Viens decisive nella ripresa. Il match vede partire nettamente con i favori del pronostico la formazione giallorossa, ma clamorosamente nel corso del primo tempo è il Lumezzane a trovare il vantaggio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
