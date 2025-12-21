Savino Del Bene Nocentini rilancia La nostra pancia non è mai piena

Scandicci, 21 dicembre 2025 – Paolo Nocentini, lei ha sempre detto che preferisce seguire la sua Savino Del Bene in televisione quando è in trasferta. Stavolta ha fatto bene ad andare a San Paolo. «E’ vero, ma le dirò una cosa: tutto è nato dal rientro in aereo dalla finale di Champions League di Istanbul. Ero insieme a un gruppo di amici e nonostante la sconfitta contro Conegliano (le finaliste accedono di diritto al Mondiale per Club, ndr) ho detto ‘Andiamo in Brasile lo stesso’. E così abbiamo fatto». E ne è valsa la pena, non le pare? «Mi faceva fatica andare, ma ormai la parola l’avevo data e devo riconoscere che sì, assolutamente ne è valsa la pena, nonostante 22 ore di viaggio». 🔗 Leggi su Lanazione.it

