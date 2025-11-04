L’assessore Lorenzo Lotti alla maratona di New York con mamma Daniela | Ecco la nostra impresa

Ilrestodelcarlino.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forlì, 4 novembre 2025 – Altro che profumi, cioccolatini o cene al ristorante: il maratoneta 38enne e assessore allo sport di Predappio Lorenzo Lotti alla mamma Daniela Billi, per il suo 65° compleanno (festeggiato lo scorso 7 maggio), ha regalato nientemeno che la maratona di New York. Un’esperienza che domenica hanno vissuto insieme fianco a fianco. Almeno per un po’, dato che, nonostante Daniela sia una grande appassionata di sport, ben presto si è lasciata distaccare dal figlio, decisamente difficile da battere nel suo campo. Nel Guinness dei primati con la corsa col passeggino. Con un’ottantina di maratone alle spalle, tutte superate con ottimi risultati, il giovane Lotti ha anche vinto il Guinness dei Primati per aver corso l’ ultramaratona in Olanda spingendo il primogenito Raimondo sul passeggino: un risultato che ha poi battuto lo scorso anno in Virginia, questa volta portando con sè il secondogenito Rodolfo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

