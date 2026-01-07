La neve non ferma la Befana Arriva dal cielo dal mare E non dimentica i piccoli pazienti

Da ilrestodelcarlino.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche con la neve, la Befana ha raggiunto i piccoli pazienti della Pediatria di Ravenna, arrivando dal cielo e dal mare. Il suo ricordo speciale porta un sorriso ai bambini in cura, dimostrando come la tradizione possa accompagnare con dolcezza anche i momenti più difficili.

La neve non ha fermato la Befana che è arrivata dal cielo e dal mare, senza dimenticare i piccoli pazienti della Pediatria di Ravenna. Il giro della Vecchina è iniziato lunedì pomeriggio al museo Classis con una grande festa per ‘La Befana del poliziotto’, organizzata da associazione nazionale Polizia di Stato e Odv gruppo di volontariato e Protezione civile con la collaborazione della Questura. Ieri invece il primo appuntamento è stato al Cinemacity con la Befana dei Portuali. Circa 500 bambini, accompagnati dalle famiglie, hanno raggiunto fin dalle 9 il CinemaCity e in due sale da 400 posti l’una hanno assistito alla proiezione gratuita del film d’animazione ‘Un topolino sotto l’albero’, quindi regali, calze e caramelle per tutti distribuiti dalle Befane del Circolo dei Portuali; infine, il taglio di una grande torta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la neve non ferma la befana arriva dal cielo dal mare e non dimentica i piccoli pazienti

© Ilrestodelcarlino.it - La neve non ferma la Befana. Arriva dal cielo, dal mare. E non dimentica i piccoli pazienti

Leggi anche: Anche con la neve la Befana si è calata dal palazzo comunale per la gioia dei più piccoli

Leggi anche: La Befana arriva in Pediatria: doppio gesto di solidarietà per i piccoli pazienti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La neve non ferma la Befana. Arriva dal cielo, dal mare. E non dimentica i piccoli pazienti; A Pesaro arriva la Befana, la neve non ferma la festa in Galleria Roma; La neve non ferma il tuffo gelido della Befana a Misano; Con la Befana arrivano freddo e (forse) neve sulle zone interne.

neve ferma befana arrivaArriva la neve? Rinviato il tradizionale tuffo in mare della Befana - È arrivata la neve nelle colline tra il Forlivese e il Ravennate, oltre 300 metri di quota, come testimonia oggi (5 gennaio) l'inviato di Emilia Romagna ... ravennaedintorni.it

neve ferma befana arrivaArriva la prima perturbazione, Befana con il freddo e neve a bassa quota - Il maltempo torna a bussare alle porte dell'Italia, oltre alle precipitazioni anche le temperature sono previste in brusco calo specie dalla prossima settimana. ansa.it

neve ferma befana arrivaCon la Befana arriva la neve in Toscana: scatta l’allerta del 6 gennaio - L’allerta gialla per neve è in vigore indicativamente dalla mattina di martedì fino al pomeriggio, con una finestra di maggiore probabilità fra le 6 e le 15. corrieredimaremma.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.