Anche con la neve, la Befana ha raggiunto i piccoli pazienti della Pediatria di Ravenna, arrivando dal cielo e dal mare. Il suo ricordo speciale porta un sorriso ai bambini in cura, dimostrando come la tradizione possa accompagnare con dolcezza anche i momenti più difficili.

La neve non ha fermato la Befana che è arrivata dal cielo e dal mare, senza dimenticare i piccoli pazienti della Pediatria di Ravenna. Il giro della Vecchina è iniziato lunedì pomeriggio al museo Classis con una grande festa per ‘La Befana del poliziotto’, organizzata da associazione nazionale Polizia di Stato e Odv gruppo di volontariato e Protezione civile con la collaborazione della Questura. Ieri invece il primo appuntamento è stato al Cinemacity con la Befana dei Portuali. Circa 500 bambini, accompagnati dalle famiglie, hanno raggiunto fin dalle 9 il CinemaCity e in due sale da 400 posti l’una hanno assistito alla proiezione gratuita del film d’animazione ‘Un topolino sotto l’albero’, quindi regali, calze e caramelle per tutti distribuiti dalle Befane del Circolo dei Portuali; infine, il taglio di una grande torta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La neve non ferma la Befana. Arriva dal cielo, dal mare. E non dimentica i piccoli pazienti

Leggi anche: Anche con la neve la Befana si è calata dal palazzo comunale per la gioia dei più piccoli

Leggi anche: La Befana arriva in Pediatria: doppio gesto di solidarietà per i piccoli pazienti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La neve non ferma la Befana. Arriva dal cielo, dal mare. E non dimentica i piccoli pazienti; A Pesaro arriva la Befana, la neve non ferma la festa in Galleria Roma; La neve non ferma il tuffo gelido della Befana a Misano; Con la Befana arrivano freddo e (forse) neve sulle zone interne.

Arriva la neve? Rinviato il tradizionale tuffo in mare della Befana - È arrivata la neve nelle colline tra il Forlivese e il Ravennate, oltre 300 metri di quota, come testimonia oggi (5 gennaio) l'inviato di Emilia Romagna ... ravennaedintorni.it