Anche con la neve la Befana si è calata dal palazzo comunale per la gioia dei più piccoli

Anche con la neve, la tradizionale discesa della Befana da piazza Saffi ha rappresentato un momento di festa per i più piccoli. Questo evento, che si inserisce nella rassegna natalizia “Forlì che Brilla 2025”, si è svolto come di consueto nel centro cittadino, contribuendo a concludere in modo sereno e partecipato le iniziative festive della città.

