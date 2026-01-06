Anche con la neve la Befana si è calata dal palazzo comunale per la gioia dei più piccoli
Anche con la neve, la tradizionale discesa della Befana da piazza Saffi ha rappresentato un momento di festa per i più piccoli. Questo evento, che si inserisce nella rassegna natalizia “Forlì che Brilla 2025”, si è svolto come di consueto nel centro cittadino, contribuendo a concludere in modo sereno e partecipato le iniziative festive della città.
Anche con la neve si è rinnovato in piazza Saffi, l'evento dell’Epifania che chiude ufficialmente la rassegna natalizia “Forlì che Brilla 2025”. La tradizionale calata della Befana dal Palazzo Comunale in collaborazione con i Vigili del Fuoco, che tanto piace ai più piccoli. La Befana si è calata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
