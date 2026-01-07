La neve manda in tilt mezza provincia Prigionieri in auto liberati dai vigili

A causa delle intense nevicate, gran parte della provincia di Arezzo ha vissuto disagi e blocchi stradali. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere automobilisti rimasti imprigionati, garantendo la loro sicurezza. La neve, arrivata durante la notte, ha caratterizzato l’atmosfera dei primi giorni di gennaio, creando un paesaggio bianco e silenzioso che ha coinvolto tutta la comunità.

La Befana è venuta di notte e ha portato una calza. piena di neve. Così tra dolci e carbone, e gli ultimi scampoli di regali, gli aretini si sono svegliati coi fiocchi di neve alla finestra. Ma se in città la nevicata dell'Epifania ha aggiunto un tocco di magia all'ultimo giorno delle festività, nel resto della provincia ha lasciato il segno. Non solo in Casentino e Valtiberina, dove molti sindaci hanno deciso di chiudere le scuole, ad esempio tra Chiusi e Poppi, o a Badia Tedalda (nel comune di Sestino), ma perfino sull'Autosole. Qui già dalla tarda mattinata si sono registrati disagi e code. Come nel tratto tra Monte San Savino e Fabro in direzione sud con i veicoli antineve in azione.

