Sono 99 secondo il Fatto Quotidiano i prigionieri politici rilasciati dal Venezuela, a Natale, «per garantire il rispetto indiscusso dei diritti umani», ma tra loro non ci sono italiani, né figura il nome di Alberto Trentini, il cooperante 46enne del Lido di Venezia ostaggio da oltre 14 mesi del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Fra i prigionieri liberati non c'è Trentini: persa la speranza di Natale

Leggi anche: Gaza, l’alba della speranza: liberati gli ultimi ostaggi, Israele rilascia quasi duemila prigionieri

Leggi anche: Bielorussia, l'abbraccio tra i prigionieri liberati a Minsk

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Cosa c' è dietro la rottura tra Alcaraz e il coach Ferrero.

C’è stato un secondo scambio di prigionieri di guerra fra Russia e Ucraina - Martedì i governi di Russia e Ucraina hanno confermato di aver completato un secondo scambio di prigionieri di guerra, dopo che un primo scambio di soldati feriti o con meno di 25 anni era avvenuto ... ilpost.it

Prigionieri bielorussi liberati: il leader dell'opposizione rifiuta l'esilio forzato, "scomparso" - I 52 prigionieri liberati giovedì scorso in un accordo con la Bielorussia mediato dagli Stati Uniti sono stati inviati a Vilnius, in Lituania. it.euronews.com

Liberati in Venezuela 13 prigionieri politici, ma tra loro non c'è Alberto Trentini - venezuelani Amerigo De Grazia (arrestato il 7 agosto 2024) e di Margarita Assenza (arrestata il 2 ottobre 2024), ... rainews.it

Il Venezuela ha liberato oltre 70 prigionieri politici x.com

LIBERTÀ PER MARWAN BARGHOUTHI E PER TUTTI I PRIGIONIERI PALESTINESI DETENUTI NELLE CARCERI ISRAELIANE Nasce anche a Reggio Emilia il comitato locale per la libertà di Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi, nodo di una cam - facebook.com facebook