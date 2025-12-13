Bielorussia l' abbraccio tra i prigionieri liberati a Minsk

La Bielorussia ha recentemente liberato 123 prigionieri, tra cui figure di rilievo come il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski e l’oppositrice Maria Kolesnikova. Questo gesto segna un importante sviluppo nel panorama politico e sociale del paese, suscitando attenzione internazionale sulla situazione dei diritti umani e delle opposizioni in Bielorussia.

La Bielorussia ha rilasciato 123 prigionieri, tra cui il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski e la figura chiave dell’opposizione Maria Kolesnikova. Lo ha confermato all’AP Pavel Sapelka, attivista per i diritti umani dell’organizzazione per i diritti umani Viasna. Il loro rilascio arriva mentre il presidente autoritario Alexander Lukashenko cerca di migliorare le relazioni con Washington e gli Stati Uniti hanno annunciato la revoca delle sanzioni sul settore della potassa del Paese. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

