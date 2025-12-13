Bielorussia l' abbraccio tra i prigionieri liberati a Minsk

La Bielorussia ha recentemente liberato 123 prigionieri, tra cui figure di rilievo come il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski e l’oppositrice Maria Kolesnikova. Questo gesto segna un importante sviluppo nel panorama politico e sociale del paese, suscitando attenzione internazionale sulla situazione dei diritti umani e delle opposizioni in Bielorussia.

La Bielorussia ha rilasciato 123 prigionieri, tra cui il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski e la figura chiave dell’opposizione Maria Kolesnikova. Lo ha confermato all’AP Pavel Sapelka, attivista per i diritti umani dell’organizzazione per i diritti umani Viasna. Il loro rilascio arriva mentre il presidente autoritario Alexander Lukashenko cerca di migliorare le relazioni con Washington e gli Stati Uniti hanno annunciato la revoca delle sanzioni sul settore della potassa del Paese. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Bielorussia, l'abbraccio tra i prigionieri liberati a Minsk - (LaPresse) Le autorità bielorusse hanno rilasciato 123 prigionieri, tra cui il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski e la figura chiave dell'opposizione Maria Kolesnikova. video.corriere.it

La Bielorussia scarcera il premio Nobel per la Pace Bialiatski e la leader dell'opposizione: «In cambio Trump toglie le sanzioni sul potassio» - La Bielorussia ha liberato 123 prigionieri, inclusa una delle leader dell'opposizione Maria Kolesnikova ed il Nobel per la pace 2022 Ales Bialiatski, che commentando il suo rilascio ... ilmessaggero.it

Campo di concentramento di Shirokaya, Minsk, Bielorussia, 15 agosto 1941. Heinrich Himmler, Reichsführer delle SS, ispeziona i prigionieri. In realtà la sua non è una visita normale. Il suo obiettivo infatti è valutare i metodi con cui le SS eliminano gli internati - facebook.com facebook

© Lapresse.it - Bielorussia, l'abbraccio tra i prigionieri liberati a Minsk

Ucraina, vescovo Donetsk a Tv2000: “Militari russi hanno catturato un terzo sacerdote”

Video Ucraina, vescovo Donetsk a Tv2000: “Militari russi hanno catturato un terzo sacerdote” Video Ucraina, vescovo Donetsk a Tv2000: “Militari russi hanno catturato un terzo sacerdote”