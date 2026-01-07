La moschea di Piacenza finanziava Hannoun

La moschea di Piacenza ha finanziato Hannoun, mentre il centro di Yassine Baradai, nuovo leader dell’Ucoii, è stato coinvolto in accuse di collegamenti con l’associazione vicina ai terroristi di Hamas. Questa situazione solleva questioni sulla trasparenza e i legami tra comunità religiose e organizzazioni sospettate di attività illegali. È importante approfondire i fatti per comprendere appieno il contesto e le implicazioni di tali rapporti.

Il centro di Yassine Baradai, nuovo capo dell’Ucoii, sosteneva l’associazione accusata di esser vicina ai terroristi di Hamas. Anna Maria Cisint (Lega): «Si allarga pericolosamente la rete che intreccia estrema sinistra e organizzazioni legate ai Fratelli musulmani». Dopo la moschea Miriam di via Padova a Milano, anche quella di Piacenza sulla strada Caorsana aveva legami con l’Abspp, l’associazione benefica di solidarietà al popolo palestinese accusata di essere uno strumento per raccogliere fondi per Hamas. Elemento ancora più inquietante è che stiamo parlando della comunità che fa capo al piacentino di adozione Yassine Baradai, neo eletto presidente dell’Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia (Ucoii). 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La moschea di Piacenza finanziava Hannoun Leggi anche: La cupola di Hamas si allarga: dopo Milano anche la moschea di Piacenza finanziava Hannoun Leggi anche: Arrestato Hannoun, così la rete del terrore finanziava Hamas. L'imbarazzo della sinistra Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La cupola di Hamas si allarga: dopo Milano anche la moschea di Piacenza finanziava Hannoun; La cupola di Hamas si allarga | dopo Milano anche la moschea di Piacenza finanziava Hannoun. La cupola di Hamas si allarga: dopo Milano anche la moschea di Piacenza finanziava Hannoun - Si incrociano due inchieste de Il Giornale: quella di Mohammad Hannoun, il giordano filo Hamas che avrebbe finanziato l’organizzazione terroristica tramite le sue associazioni, e quella dei legami tra ... msn.com

La moschea di Milano finanziava Hannoun. E lo sceicco di Hamas invitato a predicare - È lì che si trova uno dei centri culturali storici di Milano, la Moschea Mariam, nata nel 2008 e situata nella zona nord est del capoluogo lombardo. msn.com

La rete islamista amica di M5S e Pd. Dalla nuova moschea di Milano al suocero di Hijazi fino ad Hannoun - Perché scrivere che «Una grande manifestazione di auto si aggira per le strade di Milano decorate con la bandiera palestinese in solidarietà a Gaza chiedendo la fine del genocidio»? iltempo.it

Jumuah nella moschea di Piacenza – Un momento di grande unione La preghiera del Jumuah di oggi ha visto una grandissima affluenza di fedeli, favorita anche dal fatto che fosse un giorno non lavorativo. Un colpo d’occhio emozionante, che racconta - facebook.com facebook

Il Giornale: "PIACENZA, IL FOCOLAIO DELL’ISLAMISMO ROSSO. IL PATTO TRA MOSCHEE, SINDACATI E SINISTRA. Un sistema tra vertici Ucoii e movimenti. E in città i musulmani sono ormai il 9%". x.com

