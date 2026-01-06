Due inchieste di Il Giornale approfondiscono i legami tra Hamas e alcune realtà italiane. La prima riguarda Mohammad Hannoun, il giordano accusato di aver finanziato l’organizzazione terroristica attraverso associazioni. La seconda analizza i rapporti tra comunità islamiche e Piacenza, evidenziando come anche la moschea locale possa aver avuto coinvolgimenti finanziari con Hannoun, in un quadro di crescente attenzione su queste connessioni.

Si incrociano due inchieste de Il Giornale: quella di Mohammad Hannoun, il giordano filo Hamas che avrebbe finanziato l’organizzazione terroristica tramite le sue associazioni, e quella dei legami tra Islam e Piacenza, portata avanti dal collega Francesco Boezi. Quello che vi possiamo dire in esclusiva, infatti, è che dopo la Moschea Marian di Milano, anche quella di Piacenza aveva lanciato una raccolta fondi proprio con la ABSPP, l’associazione benefica col popolo palestinese, ritenuta dagli inquirenti una delle associazioni tramite cui Hannoun avrebbe trasferito soldi ai terroristi. “Le donazioni e le raccolte della moschea di Piacenza sono giunti ai bisognosi di Gaza in Palestina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La cupola di Hamas si allarga: dopo Milano anche la moschea di Piacenza finanziava Hannoun

