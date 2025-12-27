Arrestato Hannoun così la rete del terrore finanziava Hamas L' imbarazzo della sinistra

Colpo alla rete del terrore oggetto di mesi di inchieste de Il Tempo, con l'arresto del nome simbolo dell'islamismo che dall'Italia foraggia Hamas: quel Mohammad Hannoun che i nostri lettori conoscono bene. È l'operazione Domino che rompe il vaso di Pandora del finanziamento del terrore: nove misure cautelari in carcere, delle quali sette già eseguite, mentre altri due indagati risultano latitanti, è il bilancio di un'inchiesta sulle associazioni che raccoglievano fondi in apparenza per supporto umanitario, dirottandoli in realtà al finanziamento delle attività terroristiche di Hamas. Ha scoperchiato un sistema che negli anni avrebbe fruttato più di 7 milioni di finanziamenti ad Hamas l'indagine coordinata dalla Procura di Genova insieme alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, che ha setacciato l'attività di tre associazioni, due delle quali con sede nel capoluogo ligure, che avrebbero inviato gli aiuti raccolti per finanziare l'organizzazione terroristica e le sue attività. 🔗 Leggi su Iltempo.it

