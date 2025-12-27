Arrestato Hannoun così la rete del terrore finanziava Hamas L' imbarazzo della sinistra
Colpo alla rete del terrore oggetto di mesi di inchieste de Il Tempo, con l'arresto del nome simbolo dell'islamismo che dall'Italia foraggia Hamas: quel Mohammad Hannoun che i nostri lettori conoscono bene. È l'operazione Domino che rompe il vaso di Pandora del finanziamento del terrore: nove misure cautelari in carcere, delle quali sette già eseguite, mentre altri due indagati risultano latitanti, è il bilancio di un'inchiesta sulle associazioni che raccoglievano fondi in apparenza per supporto umanitario, dirottandoli in realtà al finanziamento delle attività terroristiche di Hamas. Ha scoperchiato un sistema che negli anni avrebbe fruttato più di 7 milioni di finanziamenti ad Hamas l'indagine coordinata dalla Procura di Genova insieme alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, che ha setacciato l'attività di tre associazioni, due delle quali con sede nel capoluogo ligure, che avrebbero inviato gli aiuti raccolti per finanziare l'organizzazione terroristica e le sue attività. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Hannoun arrestato: finanziava Hamas. L'operazione dopo le inchieste de Il Tempo: 9 indagati e sequestri per 8 milioni
Leggi anche: Hannoun arrestato: così i palestinesi in Italia trovavano soldi per Hamas
Arrestato Hannoun, così la rete del terrore finanziava Hamas. L'imbarazzo della sinistra - Colpo alla rete del terrore oggetto di mesi di inchieste de Il Tempo, con l'arresto del nome simbolo dell'islamismo che dall'Italia ... iltempo.it
Architetto in Italia da 40 anni: chi è Hannoun, il leader dei palestinesi arrestato. Diceva: “Io di Hamas? Bufala” - In Italia da 40 anni, il presidente dell’Associazione palestinesi è stato arrestato con l’accusa di essere un "componente di vertice di Hamas"e di aver finanziato con sette milioni di euro l'organizza ... ilfattoquotidiano.it
Arrestato il presidente dei Palestinesi in Italia: rete sospettata di finanziare Hamas, reazioni politiche immediate - In Italia sgominata una rete accusata di finanziare Hamas tramite associazioni umanitarie. notizie.it
#Hannoun, presidente dei palestinesi in Italia, arrestato con l’accusa di raccogliere fondi per #Hamas: i soldi donati per la popolazione di #Gaza sarebbero finiti ai terroristi. E da Pd, M5S e Avs… nulla! Quando le notizie non fanno comodo, la coerenza va in m x.com
Edoardo Rixi. . #Hannoun, presidente dei palestinesi in Italia, arrestato con l’accusa di raccogliere finanziamenti per #Hamas: I soldi donati per la popolazione di #Gaza sarebbero finiti invece nelle mani dei terroristi. E da Pd, M5S e Avs… nulla. Zero. Scompar - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.